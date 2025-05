Maxi traffico di cocaina dal Sud America gestito dal carcere di Marassi: Gabriele Puleo condannato a quasi 27 anni

Genova. La giudice Angela Maria Nutini ha condannato in rito abbreviato a quasi 120 anni di carcere i 13 imputati arrestati nell’aprile del 2024, con l’accusa di detenzione e traffico internazionale di cocaina e armi, anche da guerra.

La condanna più pesante, 26 anni e 8 mesi di reclusione, per quello che viene considerato il capo dell’associazione, Gabriele Puleo, che si trovava già in carcere e dalla sua cella gestiva il traffico utilizzando criptofonini o sistemi artigianali di comunicazione crittografata. Per lui il pm della Dda Marco Zocco aveva chiesto 20 anni di carcere, ma la giudice probabilmente non gli ha riconosciuto la continuazione per alcuni reati alzando la pena rispetto allo ‘sconto’ di un terzo previsto dal rito alternativo.

