Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

Finisce tra le lacrime la stagione dell’Agn Energia Bogliasco 1951. Lacrime non di dolore ma di emozione. A suscitarle non è infatti l’eliminazione dai play off scudetto patita questa sera nei quarti di finale per mano del Rapallo, bensì l’addio alla pallanuoto di Giulia Millo.

» leggi tutto su www.levantenews.it