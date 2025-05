Progetto Sottobanco: gli adolescenti si incontrano per imparare a leggere la nuova scena

I critici teatrali di domani si incontrano a Spezia grazie a Sottobanco, progetto di mobilità nazionale, pensato per ragazzi e ragazze dai 15 ai 19 anni ideato da Stratagemmi – Prospettive Teatrali e ospitato nell’ambito di Tutta la vita davanti, festival teatrale targato SCARTI – Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione in collaborazione con Fuori Luogo 14. Il teatro è occasione di crescita, anche professionale, non solo per chi recita e lavora nei vari ambiti tecnici, ma anche per chi lo guarda, lo interpreta e lo racconta.

L’iniziativa si inserisce all’interno del festival spezzino, pensato “per vecchi del futuro”, diretto dalla giovane e talentuosa regista spezzina Alice Sinigaglia, a Spezia da venerdì 9 a domenica 11 maggio. Un valore aggiunto per la rassegna, che conferma la sua volontà di educare all’arte del teatro a tutto tondo, mettendo insieme la critica, gli artisti, e il comparto tecnico.

