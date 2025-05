Quel giorno che Leone XIV venne a Celle Ligure: il racconto di chi gli parlò

Celle Ligure. C’è anche un po’ di Celle nella memoria del neo eletto Papa Leone XIV. Una visita al paese, alla fine degli anni ‘90, quando Robert Francis Prevost era Padre Generale degli Agostiniani. Una visita, nello specifico, nella chiesa e Convento di Nostra Signora della Consolazione dei Padri Agostiniani.

Proprio così, la chiesa a strisce incastonata tra l’Aurelia e la passeggiata a mare. Ad accompagnarlo c’era suor Mariana, molto conosciuta all’epoca a Celle, se la ricordano in molte generazioni, che poi lo seguì in Missione in Venezuela e in Perù. In una delle tante tappe, il Papa dunque arrivó proprio a Celle Ligure.

