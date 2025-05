Raffaelli: “Sul trasporto pubblico Frijia descrive un mondo che non esiste. E non è vero che il subappalto doveva essere necessariamente messo a gara”

“Interessante il fatto che sul trasporto pubblico locale non mi risponda il sindaco, o l’assessore alla Mobilità Casati, ma l’assessore al Turismo Frijia. Incurante di incorrere nel rischio di parlare di questioni che non si conoscono, commettendo errori ed omettendo fatti, l’assessore evidentemente pensa di cavarsela esercitando quel brutto vizio, comune a tutta la Giunta Peracchini: descrivere un mondo che non esiste”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale del Partito democratico, Marco Raffaelli, rispondendo alle dichiarazioni con cui Frijia ribatteva alle critiche ai problemi del trasporto pubblico e al commento sulle dimissioni dell’amministratore delegato dell’azienda, Giovanni Copello.

“Fa più che sorridere il ragionamento secondo cui le dimissioni dell’amministratore delegato di Atc esercizio siano un elemento fisiologico. Sono invece un elemento patologico, soprattutto quando avvengono a meno di un anno dalla nomina. Addirittura preannunciate a mezzo stampa a febbraio, attraverso dichiarazioni nelle quali lo stesso dirigente informava la città di esser stato nominato non per gestire un’azienda in qualità di manager, ma per risolvere la singola questione della gara del subappalto. Evidenzio quindi agli spezzini il fatto che l’amministrazione Peracchini abbia posto alla guida di Atc una persona priva delle generali competenze richieste dal ruolo. L’assessore – prosegue Raffaelli – tiene a ribadire che la partita del subaffidamento dovesse attraversare necessariamente determinate procedure, ma non è così. Difatti Peracchini guida il Comune dal 2017 e la gara del subaffidamento viene bandita nel 2023. Non rientro nel merito di come si sia svolta la procedura, rimango sulla qualità del servizio che, dal risultato della stessa, viene attualmente erogato. Ecco, sotto questo punto di vista, non lo dice il Partito democratico, lo dicono i cittadini: il servizio non funziona più ed è gravemente compromesso. Decine di utenti subiscono disservizi nella provincia e nell’area collinare della città. Continuare poi a menzionare la questione del parco mezzi non fa bene all’attuale amministrazione. Abbiamo già ricordato nel passato i numerosi autobus andati a fuoco durante gli anni di governo del centrodestra, o evidenziato il fatto che si siano spesi milioni di soldi pubblici sia per filobus di 18 metri, arrivati e inaugurati nel 2022, ma fermi in deposito da tre anni, sia per mezzi rivelatisi inadatti alle linee in cui sono stati previsti. Basti ricordare che, a Pignone, la settimana scorsa si è incastrano un autobus sotto un ponte. Oltre a ciò l’amministrazione Peracchini ha fatto esattamente quello che hanno fatto le precedenti: acquistare autobus usati. Questa è la verità. Continuare ad evocare un passato ormai remoto e trascorso da 10 anni, significa non guardare in faccia la realtà”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com