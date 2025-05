Ragazza down multata sul bus per un biglietto di colore sbagliato, scoppia la polemica. Tpl: “Disponibili a incontrare la famiglia”

Savona. Viaggiava su un bus Tpl con un biglietto per una zona diversa (ma timbrato) ed è stata multata. E’ successo a una ragazza con sindrome di Down questa mattina. Questo dettaglio ha fatto sollevare l’indignazione di Fabio Incorvaia, manifestata sulla sua pagina Facebook, che ha commentato duramente l’episodio: “Multare una ragazza perchè aveva un biglietto dell’autobus del colore sbagliato e farla piangere è disumano. Non è un trasgressore. Aveva tre biglietti con sé, la ‘controllora’ poteva anche fargliene timbrare un altro o farle pagare l’integrazione”.

TPL Linea esprime “il proprio rammarico e riafferma con forza i valori che guidano quotidianamente il proprio operato: rispetto della persona, inclusione, ascolto e responsabilità sociale”.

