Rapallo: divieto temporaneo di balneazione nella zona delle Saline

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo (come abbiamo scritto per il recente temporaneo divieto di balneazione a Santa Margherita, ripetiamo anche in questo caso che la colpa non è del Comune, ma di Iren responsabile della gestione delle fogne; sull’esito degli esami potrebbe avere influito anche la pioggia che ha ‘pulito’ i torrenti rovesciando gli inquinanti in mare m.m.)

Il Comune di Rapallo informa la cittadinanza che, a seguito dei controlli effettuati in data 7 maggio u.s. da ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure), è stato riscontrato un superamento dei limiti di legge per i parametri di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali nelle acque marine prospicienti la zona delle Saline.

