Rapallo. Il Comune di Rapallo informa la cittadinanza che, a seguito dei controlli effettuati in data 7 maggio da Arpal, è stato riscontrato un superamento dei limiti di legge per i parametri di batteri fecali nelle acque marine prospicienti la zona delle Saline.

In via precauzionale e in ottemperanza alle normative vigenti, è stato disposto un divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare interessato, fino al rientro dei valori entro i limiti consentiti.

