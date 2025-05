S.F. Loano, Ferrara: “Bilancio positivo. Cattardico? Valuteremo se continuare insieme oppure lasciarci in ottimi rapporti”

Loano. Il tempo della programmazione è destinato ad arrivare a stretto giro di posta anche in casa San Francesco Loano, ma non prima di festeggiare nuovamente la salvezza in Eccellenza. Un obiettivo prefissato dal ritorno in categoria dopo la cavalcata in Promozione, raggiunto evitando i playout battendo la Praese all’ultima giornata. Il percorso è stato lungo e difficile, ma alla fine i loanesi ce l’hanno fatta. Un motivo d’orgoglio per l’intero club rossoblù che sta lavorando per dare ancora più slancio al proprio progetto sportivo, come sottolinea il vice presidente Andrea Ferrara: “Puntiamo a mantenere l’Eccellenza: in questi anni è stato fatto un lavoro enorme”. Sul futuro di Cristian Cattardico, autore di un biennio importantissimo in quel di Loano, prevale la trasparenza: “Valuteremo se continuare insieme oppure lasciarci in ottimi rapporti. Lui prima di essere il mio allenatore è un vero amico”.

Vice presidente Ferrara, qual è il bilancio di questa stagione?

