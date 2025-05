Aurelia bis, di nuovo niente stipendi: operai pronti a bloccare i cancelli e chiedere il licenziamento

Savona. Ancora nessuna luce in fondo al tunnel per il cantiere dell’Aurelia Bis a Savona. I lavori per la costruzione dell’infrastruttura – che dovrebbe collegare Albisola Superiore con Savona (da Grana a Corso Ricci) – non sarebbero mai più ripartiti dopo lo stop dello scorso autunno, quando i lavoratori avevano scioperato in seguito al mancato pagamento degli stipendi. Una situazione che, allora, pareva essersi risolta – anche grazie all’intervento di Anas – e che, invece, a quanto pare, è rimasta critica, con solo 7 operai che per mesi si sarebbero limitati a “presidiare” il cantiere per ragioni di sicurezza, alzando e abbassando la sbarra d’ingresso ma senza mai procedere realmente con i lavori.

Le voci su un cantiere “immobile” si susseguono ormai da mesi. Ma in queste ore la situazione sembra farsi, se possibile, ancora più disperata, con il ripetersi dello stesso scenario di di novembre: i 7 operai rimasti (erano 40 in partenza ed erano scesi a 20 già lo scorso novembre) stanno ancora aspettando lo stipendio di marzo. E quello di aprile, che avrebbero dovuto ricevere oggi, non è arrivato.

