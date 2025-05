Calcio/ Samp, un gol di Meulesteen manda all’inferno la Salernitana

La Sampdoria vince lo scontro diretto con la Salernitana e resta in corsa per evitare i playout. A deciderla è un gol di Meulesteen nel recupero del primo tempo, sufficiente a portare a casa una vittoria preziosa che tiene aperta la strada verso la permanenza diretta in categoria. Ora tutto dipenderà dal recupero contro la Juve Stabia: un successo garantirebbe la salvezza.

Formazione iniziale – Evani conferma il 3-4-2-1 con Cragno tra i pali e una linea difensiva composta da Riccio, Ferrari e Altare. In mezzo al campo agiscono Depaoli, Meulesteen, Vieira e Beruatto, mentre sulla trequarti spazio a Sibilli e Borini, a supporto dell’unica punta Niang. Un assetto collaudato che ha garantito maggiore equilibrio rispetto agli avversari.

