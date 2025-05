Comunali, il Pd vara la lista con età media sotto i 40 anni: “Obiettivo primo partito della città”

Genova. Obiettivo primo posto in classifica per il Partito Democratico che oggi a Palazzo Rosso ha presentato la lista per le comunali a sostegno di Silvia Salis. Ospite d’onore la deputata e responsabile giustizia Debora Serracchiani.

“È una lista per costruire l’alternativa a Bucci, Piciocchi e Toti nel territorio, che in qualche modo include quelle esperienze che non sono nate nel Partito Democratico, ma che con noi hanno condiviso un pezzo di strada – la descrive il segretario metropolitano Simone D’Angelo -. La volontà ovviamente è quella di essere il primo partito della città in termini di consenso, ma anche essere il garante di un programma, un’agenda marcatamente progressista, un’agenda fortemente di sinistra che metta al centro il tema sociale”.

