D’Angelo: “Non doveva succedere ma è successo. Ora testa al Cosenza e basta”

“È presto per analizzare la partita. Dopo il primo gol ci siamo disuniti, non c’era bisogno di andare all’arma bianca e abbiamo prestato il fianco sugli altri due gol. Non doveva succedere ma è successo, dobbiamo lavorarci”. Analizza così, Luca D’Angelo, il ko dello Spezia contro la Cremonese, che tiene ancora in vita la corsa al terzo posto. Una sconfitta molto amara per le Aquile, che sotto 3-0 sfruttano l’inferiorità numerica dei grigiorossi e segnano due reti, senza però raggiungere il pari: “Alla Cremonese è capitato quello che a noi è successo a Mantova, sono rimasti in dieci e hanno faticato. La reazione c’è stata ed è importante, ma c’è da dire che loro in questo momento stanno meglio di noi. Ora pensiamo alla partita di martedì e alle semifinali. La Cremonese mi sembra più leggera mentalmente, noi abbiamo tirato fino a qualche giorno fa per vincere e anche inconsciamente puoi scendere di attenzione. Per questo dico che stanno meglio di noi. Ora c’è da pensare al Cosenza e basta”.

Una corsa al terzo posto, in ogni caso, ancora nelle mani dello Spezia che vincendo con il Cosenza strapperebbe la piazza più importante in vista dei playoff: “Possiamo vincere e dobbiamo farlo. La classifica che abbiamo l’abbiamo costruita con splendide partite in tanti mesi, dobbiamo riuscire a vincere pensando tutti, ambiente compreso, che a meno di una decina di giorni ci andiamo a giocare delle semifinali per andare in Serie A. Dobbiamo avere la carica giusta per vincere martedì, ma allo stesso tempo dobbiamo presentarci ai playoff con grandissima voglia perché sarà bellissimo giocarli”.

