Deiva: escursione guidata a San Nicolao, grande entusiasmo delle scolaresche

Dal Comune di Deiva Marina

Si è svolta ieri, 8 Maggio, l’escursione guidata, condotta dalla guida turistica, archeologa e conservatrice del Musel di Sestri Levante, Dott.ssa Marzia Dentone, inserita nel progetto scolastico 2024-2025 “ San Nicolao tra storia e leggenda”. Quarantacinque alunni delle classi della prima, seconda e terza della scuola secondaria di Deiva Marina – Istituto Comprensivo ISA 23 di Levanto, accompagnati dai loro insegnanti: Fulvia C., Gualtiero A., Sabrina M. e Donatella si sono recati al sito archeologico, dove in passato si svolte importanti campagne di scavo che hanno portato alla luce i resti di una chiesa con annesso hospitale per viandanti.

» leggi tutto su www.levantenews.it