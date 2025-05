Landini alla Spezia per i referendum: “Cancelliamo le leggi sbagliate fatte da destra e sinistra”

“Chi partecipa al referendum, vota per sé stesso. Per non essere precario, per non essere licenziato, per non morire sul lavoro, per il diritto alla cittadinanza. Non è un voto a questo o quel partito, è un voto per i diritti e la libertà nel lavoro attraverso la cancellazione leggi balorde fatte in questi ultimi vent’anni da governi di destra e di sinistra”. Giornata spezzina per il segretario generale della Cgil Maurizio Landini nell’ambito della campagna a favore del “sì” ai referendum dell’8 e 9 giugno.

Dopo un presidio di fronte allo stabilimento Fincantieri del Muggiano, Landini si è recato presso l’ex Oto Melara, oggi Leonardo, per un’assemblea con i lavoratori in cui si è parlato anche del rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Infine volantinaggio in Piazza del Mercato accolto da alcune decine di iscritti al sindacato. “C’è una parte di questo Paese che non sa che ci sarà un referendum così importante. Siamo di fronte al fatto che ci sono state alcune forze politiche di governo che hanno invitato i cittadini a non andare a votare – ha detto -. Trovo che questo sia un errore politico grave: ricordo a tutti che il presidente Mattarella il 25 aprile ha ricordato come il voto sia la base di una società democratica e libera. Ha chiesto a tutti di sconfiggere un astensionismo che è cresciuto perché le persone si sentono sole di fronte ai problemi, non più rappresentate”.

