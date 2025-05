Lapadula: “Spero di poter ringraziare questa sconfitta. Dato un gran segnale per l’atteggiamento di reazione”

“La Cremonese ha fatto una gran bella partita e mi complimento con loro, abbiamo rispetto per una squadra importante ma lo siamo anche noi. In certe partite si gioca con i piedi, ma i piedi sono la parte finale perché la sequenza prima è testa e poi cuore. Oggi abbiamo dato un gran segnale con l’atteggiamento, abbiamo capito che se giochiamo così possiamo toglierci grandi soddisfazioni”. Parla così Gianluca Lapadula, dopo il secondo gol consecutivo con la maglia dello Spezia, che non serve però alle Aquile per riprendere la Cremonese.

“Ad oggi mi sento di dire che spero di poter ringraziare questa sconfitta”, prosegue il 10 spezzino. “Ci ha dato grandi segnali, non solo agli altri ma anche a noi stessi. Ci ha fatto capire tante cose, deve essere un punto di inizio. L’atteggiamento del secondo tempo lo deve essere”, continua l’attaccante, che parla poi della spinta del Picco: “Non ho mai avuto dubbi, sono sicuro che in un campionato in certi momenti la tifoseria può fare la differenza e oggi l’ho visto. Sono stati il nostro dodicesimo uomo”.

