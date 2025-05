Gori 5,5 – Sui primi due gol non può nulla, visti i capolavori della Cremonese. Ma l’uscita sul tris è disperata, sfiorando pure il rosso. La squadra era messa malissimo, ma anche lui ci ha messo del suo.

Wisniewski 5 – Si sognerà Azzi per tutta la notte. Non riesce mai a prenderlo, una furia su quella fascia, tanto da farlo cadere in occasione del primo gol. È in difficoltà e sempre di rincorsa, serataccia nonostante il bellissimo assist per Pio.

