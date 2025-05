Porta a porta Savona, smentite le voci di un possibile rinvio di un mese: “Ad oggi il cronoprogramma è confermato”

Savona. Sono state smentite le voci circolate nelle ultime ore di un possibile rinvio di un mese del nuovo servizio di raccolta rifiuti. Il 12 maggio l’informatizzazione dei cassonetti intelligenti in centro, poi il 26 maggio il porta a porta nella zona di Levante e dal 9 giugno in quella di ponente. E’ questo il cronoprogramma confermato dall’amministratore delegato di Sea-s, Stefano Valle: “Ad oggi non si parla di slittamenti di questa entità, forse una settimana, ma non so definire con precisione se si slitta e di quanto. Sicuramente non di un mese. La settimana prossima abbiamo un incontro tecnico con il Comune per fare il punto sui sopralluoghi”.

“Abbiamo svolto un lavoro capillare che ha comportato un maggior dispendio di tempo rispetto a quanto previsto ma lo abbiamo fatto per il bene del servizio – evidenzia Valle – che potrebbe esserci qualche ritardo. Ci sono un paio di amministratori che hanno molti condomini e ci hanno dato una tabella di incontri, i tempi dipendono dalla velocità dei sopralluoghi, ma credo li faremo velocemente. Entro la fine della prossima settimana dovremmo finire”.

