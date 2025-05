Recco: mostra su Emilio Razeto, sala granita a dimostrare l’affetto della città

La sala Franco Lavoratori affollata come non mai. Tutti alla mostra dedicata ad Emilio Razeto, deceduto nel 2016 a 91 anni. Una vita dedicata alla famiglia e alla sua Recco di cui, fotografo professionista, ha lasciato innumerevoli preziose testimonianze. Non a caso la mostra parla di un Razeto innamorato della sua città. Hanno palato di lui, con il coordinamento di Luisa Capurro, il sindaco Carlo Gandolfo, l’amico Sandro Pellegrini, l’ex sindaco Gian Luca Buccilli. Hanno aggiunto testimonianze altri come Andrea Revello o Carlo Guglieri.

