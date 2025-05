Ruta: nessuno sfalcia erba e rovi, sentieri pericolosi

Il problema si è acuito con la mancanza di parcheggi in centro e la volontà di molti abitanti di scendere a piedi da Ruta e zone adiacenti, utilizzando poi il bus per risalire. Ma i sentieri, o creuse che dir si voglia, non sono sicuri per le erbacce che pioggia e calore fanno crescere rigogliose e che nessuno, al momento, sfalcia. Per altro accade così anche ai margini della strada provinciale Recco-Ruta-Camogli (marciapiede da far paura); solo ieri è stato sfalciato il tratto Recco-Camogli in vista della Sagra del pesce. In realtà i problemi lungo i sentieri che scendono da “Case Rosse”, “Crocetta”, Ruta e San Rocco sono molti. Negli anni Sessanta-Settanta gli allora vigili urbani (oggi agenti della polizia locale) raggiungevano settimanalmente in corriera le località collinari scendendo a piedi proprio per verificare (a turno) lo stato dei sentieri e provvedere ad eventuali deficit. Il problema della mancanza di parcheggi in centro riguarda tutti, ma penalizza fortemente i residenti, che hanno aree destinate insufficienti. (m.m.)

