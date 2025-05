Salvatore Esposito ko a fine primo tempo, lunedì gli esami strumentali

C’è una città con il fiato sospeso per le condizioni di Salvatore Esposito, uscito alla fine del primo tempo per un problema alla coscia, nella zona posteriore. Salvatore si è bloccato poco prima del terzo gol della Cremonese, stingendo i denti e restando in campo fino alla fine della prima frazione, non uscendo dagli spogliatoi per la ripresa.

Lunedì, con ogni probabilità, il ragazzo si sottoporrà agli esami strumentali, che faranno luce sul problema di Salvatore, uscito sconsolato dal campo e subito soccorso dai medici spezzini, che nello spogliatoio hanno ascoltato il giocatore e le sue indicazioni.

