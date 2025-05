Sampdoria, Evani: “Oggi dovevamo aprire una porta per avere speranza, ora recuperiamo energie”

Genova. La partita della vita, come l’aveva definita Chicco Evani nella conferenza pre-gara, la Sampdoria l’ha vinta e il mister commenta in sala stampa l’1-0 con la Salernitana: “Mi aspettavo dai ragazzi quello che ho visto in settimana ed è quello che si meritano. È la loro serata, sono contento per loro, ma soprattutto per il pubblico che anche stasera ci ha sostenuto dal primo all’ultimo secondo. Io l’ho detto da quando sono arrivato qui: noi siamo in difficoltà, ma il pubblico è impressionante da Champions League, ci ha dato l’energia e la spinta per arrivare a questo risultato che non era facile da ottenere”.

Gli altri risultati mettono comunque la Sampdoria in una situazione complicata, ma Evani confessa di non saperne nulla: “Non so i risultati degli altri, veramente, perché io sono concentrato su questa squadra. Non lo so cosa sia successo, ma so cosa è successo qui stasera e sono contento di questa partita”.

