Sestri: le prossime iniziative a Palazzo Fascie Rossi

Da Mediaterraneo

Anche Sestri Levante celebra l’undicesima edizione dei Kid Pass Days, una grande maratona di eventi dedicati ai bambini e alle loro famiglie in tutta Italia organizzati in collaborazione con musei, spazi culturali, biblioteche e associazioni del territorio. Domenica 11 maggio un pomeriggio di attività e iniziative al motto de “Il futuro arriva in bicicletta” realizzate da Fiab Tigullio Vivinbici, CEAS LabTer Tigullio (il centro di educazione ambientale del Tigullio Orientale), MuSel – Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante, Sistema Bibliotecario Urbano, e Ass. In Cammino per la famiglia.

