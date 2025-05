Skymetro, l’ex ministro Giovannini difende il progetto: “È tutto pronto, ora si vada avanti”

Genova. “Credo che il tema dei trasporti a Genova sia centrale. Il progetto Skymetro è stato analizzato in tutte le forme, anche verso altre alternative, ed è tutto pronto, nel senso che a mio parere si tratta di andare avanti, ovviamente curando le possibili interferenze”. Parola di Enrico Giovannini, il ministro dei Trasporti del governo Draghi che concesse il finanziamento da 398 milioni di euro per la grande opera più discussa oggi a Genova.

“Se non passiamo dal traffico privato al trasporto pubblico – commenta Giovannini, oggi a Genova come cofondatore dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile protagonista di un Festival che fa tappa a Palazzo Ducale – non risolveremo mai i problemi di città come Genova che hanno bisogno invece di un sistema di mobilità più sostenibile”.

» leggi tutto su www.genova24.it