Una rosa che aiuta i malati di Alzheimer: per la festa della mamma banchetti Amas alla Spezia e a Sarzana

In occasione della festa della mamma, domenica 11 maggio, Amas – Associazione Malattia di Alzheimer spezzina invita tutti a regalare una rosa, contribuendo al tempo stesso a sostenere chi affronta ogni giorno la sfida dell’Alzheimer. Alla Spezia i volontari sarannno in Piazza Europa, Piazza Beverini, Piazza San Domenico di Guzman, Piazzetta del Bastione. Mentre a Sarzana saranno in Piazza Luni. I banchetti saranno presenti in orario 9.30-12.30.

Presso i banchetti sarà possibile ricevere informazioni sulla malattia di Alzheimer, conoscere le attività di prevenzione e scoprire i servizi di supporto offerti a malati e familiari. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente destinato alle attività dell’associazione, da oltre vent’anni al fianco delle persone colpite dalla malattia e delle loro famiglie.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com