Zennaro, Motto e Bonanni nella Hall of Fame dello Spezia, a premiarli il presidente Stillitano

La storia degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta dello Spezia entra nella Hall of Fame del club con Osvaldo Motto, Gianni Zennaro e Gian Paolo Bonanni, premiati nel pre gara della sfida con la Cremonese con tre gigantografie dedicate. Presenti i famigliari di Motto e Zennaro, mentre in presenza, emozionatissimo, Bonanni ha posto la sua firma su una delle foto iconiche della sua avventura spezzina.

“È come tornare a casa”, racconta Bonanni. “Ai miei tempi qui era come entrare nella mia casa, ora trovo una villa. Lo stadio è cambiato molto, però il pubblico è sempre stato fantastico. Per i giocatori dovrebbe essere un incentivo.

Dovrebbero dare tutto, il massimo. Quest’anno non si può dire niente, perché hanno fatto il massimo. È una squadra che ha contratto lo spirito dello Spezia. Io ho cominciato dal settore giovanile, avevo il sogno di giocare una partita con lo Spezia. Ne ho giocate 400, ho un po’ esagerato (ride, ndr). Penso di aver dato tutto quello che potevo dare”.

