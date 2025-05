Alassio, presentato il tour estivo 2025 della trasmissione Sky “Calciomercato – L’Originale”

Alassio. Ieri, venerdì 9 maggio, presso il Teatro della Fortuna di Fano, è stato presentato il tour estivo 2025 della nota trasmissione Sky “Calciomercato – L’Originale”, che dal 21 al 25 giugno sarà trasmessa in diretta dal Ponente savonese.

“Dopo il successo dell’anno scorso, siamo entusiasti di ospitare nuovamente ad Alassio, il prossimo giugno, la trasmissione Sky Calciomercato – L’Originale, che riporterà la nostra città sotto i riflettori nazionali in diretta su Sky Sport – sottolinea il vicesindaco e assessore al Turismo Alassio Angelo Galtieri – L’esperienza dello scorso anno è stata molto positiva e ha dimostrato al meglio quanto il connubio tra sport, spettacolo e promozione territoriale realizzata in collaborazione con altre località possa rappresentare un volano di grande valore per l’economia e la valorizzazione delle nostre eccellenze. Alassio, con Pietra Ligure e Finale Ligure, torna quindi a fare rete per raccontare le bellezze della nostra costa e dell’anfiteatro collinare, l’ospitalità che la città sa offrire con una proposta turistica completa, capace di coniugare relax, cultura, sport, intrattenimento, natura ed enogastronomia. Quella che stiamo per vivere sarà dunque un’occasione straordinaria per mostrare nuovamente, attraverso una delle trasmissioni più amate dal pubblico italiano, sportivo e non solo, tutto ciò che rende il nostro territorio la destinazione perfetta da raggiungere in ogni stagione dell’anno”.

Il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri era presente ieri a Fano, in rappresentanza anche dei comuni di Finale Ligure e di Pietra ligure.

“La prestigiosa vetrina offerta anche quest’anno da Sky Sport alla nostra Riviera – dichiara il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri – rappresenta un’opportunità straordinaria di promozione turistica, ma allo stesso tempo è la riprova del valore e dell’appeal del nostro territorio nel panorama nazionale. Tra mare ed entroterra, outdoor e cultura, natura e gusto, eventi e benessere, la vocazione di Finale Ligure per un turismo attivo e consapevole si esprime in ogni stagione, ed è proprio questa la nostra forza: un’esperienza completa, da vivere 365 giorni l’anno, che si arricchisce continuamente anche grazie al dialogo, alla collaborazione e all’integrazione strategica con i Comuni vicini. Il comprensorio esteso della Finale Outdoor Region, conosciuto in tutto il mondo per i suoi sentieri, mountain bike trail e pareti da arrampicata, ma anche per gli eventi sportivi di richiamo internazionale, ne è l’esempio forse più eclatante. La riconferma dell’iniziativa Sky Calcio Mercato diventa così anche un’ulteriore riconferma che uniti si vince sempre e che insieme possiamo diventare ancora più attrattivi”.

