Albisola, tutto pronto per “L’invenzione del fantastico”: evento per appassionati di animazione e serialità televisiva

Albisola Superiore. Oggi (10 maggio), dalle ore 18 alle 19, la Biblioteca “Manlio Trucco” di Albisola Superiore ospiterà l’evento “L’invenzione del fantastico – I mestieri dell’immaginario nella cultura pop”, un incontro pensato per appassionati di animazione e serialità televisiva.

Ospite speciale sarà Armin Taghdisirad, character designer e “vis dev artist” attivo nell’industria dell’intrattenimento internazionale. Ha collaborato con importanti case di produzione come Dreamworks e Marvel Universe, contribuendo tra l’altro alla serie “What If…”, distribuita in Italia da Disney+. Tra i diversi diversi progetti curati nella già intensa carriera si trovano lungometraggi, serie animate, cortometraggi e spot pubblicitari, includendo anche design per giocattoli e graphic design.

