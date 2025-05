Aromatica 2025: emozioni e creatività alla premiazione dei Concorsi a cura di Confcommercio Golfo Dianese

Diano Marina. Diano Marina ha fatto da scenario ai concorsi organizzati da Confcommercio Golfo Dianese in occasione di Aromatica 2025. Nel pomeriggio di sabato, il palco centrale ha ospitato i momenti più attesi: la premiazione del Concorso Vetrine e della Cocktail Competition, i due appuntamenti simbolo dell’incontro tra commercio, accoglienza e creatività.

Il Concorso Vetrine ha visto la partecipazione di 25 negozi del Golfo Dianese, che si sono sfidati a colpi di eleganza e fantasia nell’interpretare il tema “Aromatica”. Le vetrine sono state valutate dalla giuria composta da Barbara Feltrin, assessore del Comune di Diano Marina con delega ad affari legali, demanio, ecologia e ambiente, da Francesco Bregolin, Presidente del Consiglio Comunale e da Carmine Esposito, membro del Consiglio di Confcommercio con delega alle manifestazioni. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata la Boutique For You, negozio di abbigliamento di Corso Roma, che ha saputo distinguersi per originalità e raffinatezza nell’esecuzione. Il secondo premio è andato a Seniorita, boutique di Via Cairoli, premiata da Filippo Pilati, presidente del Comitato provinciale Giovani Albergatori di Federalberghi. Al terzo posto, Tres Chic di Via Nizza. La giuria ha sottolineato come il livello generale delle proposte sia stato molto alto e ha invitato cittadini e visitatori a passeggiare tra le vie del centro per scoprire le vetrine partecipanti, tutte caratterizzate da un forte legame con il tema aromatico e una grande cura nei dettagli.

