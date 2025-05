Aulla, gli ospiti del Redeo protagonisti di una camminata ecologica in città

Dopo alcuni rinvii causa maltempo, una mattinata di sole ha accolto la buona riuscita di “Tutta mia la città”, partecipata camminata ecologica collettiva dentro la città di Aulla, organizzata dal locale Comune in collaborazione con Rsa Michelangelo e il suo Nucleo Redeo. Tre ore di camminata in cui gli ospiti del Redeo, nucleo che accoglie un’utenza a bassa e media intensità psichiatrica di età compresa tra i 30 e i 60 anni, si sono presi cura del verde urbano, anche con il contributo che la cittadinanza ha spontaneamente reso unendosi a loro. “La passeggiata ecologica di oggi – dichiara in una nota Katia Tomè, assessore alle Politiche sociali del Comune di Aulla – è stata solo una piccola parentesi all’interno del progetto ‘Sono cittadino anch’io’, nato lo scorso autunno proprio con l’obiettivo della cura degli spazi verdi della nostra città, ripulendo dai rifiuti gettati a terra da chi mostra molto poco rispetto per il bene pubblico”.

Scopo dei ragazzi del Redeo, ricordano le educatrici, è rendere indietro qualcosa di buono e tangibile alla comunità stessa che li ospita e al contempo trovare occasioni di socializzazione. “Lasciatemi dire che questi ragazzi e le educatrici che li accompagnano sono un esempio per tutta la nostra collettività”, sottolinea ancora Tomè, che conclude: “È stata una bella giornata, con tanto entusiasmo per il lavoro svolto e, come ha detto Giuliana, una delle ospiti del Redeo, abbiamo creato proprio un bel gemellaggio”.

