Barca contro gli scogli, soccorso a Punta Mesco

Soccorso in mare per un’imbarcazione di circa 10 metri finita contro gli scogli a Punta Mesco nel primo pomeriggio di oggi. A bordo un uomo di circa 65 anni, che nell’urto ha riportato, si apprende, lesioni di lieve/moderata entità. Portato a terra dalla Capitaneria, è stato affidato alle cure della Pubblica assistenza di Monterosso, che, dopo averlo trattato in loco, lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale di Lavagna. Sul posto anche l’automedica India 50 del 118. In mare, per le operazioni relative alla barca incidentata, impegnati Capitaneria di porto e Vigili del fuoco.

