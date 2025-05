Calcio/ Due colpi di testa e il Sestri sorride: battuta la Lucchese nell’andata

Il Sestri Levante fa valere il fattore campo e si aggiudica il primo atto dei play out contro la Lucchese: al Sivori finisce 2-1 per i corsari, che mettono un piede nel turno successivo grazie alle reti di Brunet e Nunziatini. Per i rossoneri toscani solo il gol su rigore di Saporiti tiene aperti i giochi in vista del ritorno in programma sabato al Porta Elisa.

Occasioni iniziali – La prima occasione è per gli ospiti: al 6′, Tumbarello riceve palla in area e conclude con decisione, ma Fusco si oppone con una reattiva respinta di piede. La risposta dei liguri non si fa attendere: al 10′, Pane lascia partire un tiro potente da oltre 30 metri, che sfiora il palo alla sinistra di Melgrati.

