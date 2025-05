Camogli: Festa di San Fortunato, ecco i falò

Le strade di Camogli si stanno pian piano riempiendo di gente per la Festa di San Fortunato. Sulla spiaggia i falò costruiti dai Quartieri Porto, Pinetto e Rissêu sono praticamente pronti: frutto ogni anno di un grande impegno, di passione, di fantasia e anche di collaborazione tra persone di tutte le età. Probabilmente non è usuale trovare situazioni tanto inclusive e bisogna dare merito all’Associazione “San Fortunato” che collabora con la Pro Loco che organizza la festa e la Sagra del pesce per conto del Comune. I falò ogni anno sono una sorpresa, perché hanno la caratteristica di avere ogni volta una forma differente. Il Porto ha costruito un jukebox; il Rissêu un’onda con i delfini; il Pinetto un robot. E non manca l’usuale sfottò del Porto agli altri Quartieri.

Ai falò verrà dato fuoco stasera, dopo la processione con l’Arca del Santo accompagnata dalle Confraternite, dalla Banda “Città di Camogli-G. Puccini”, da autorità e fedeli e dopo lo spettacolo pirotecnico e l’illuminazione della basilica con la colombina.

