Carcare. È una figura di spicco quella presente al “Candido Corrent” in occasione del Torneo Internazionale “Giacomo Comparato”, organizzato dal club biancorosso in memoria del giovane carcarese con la grande passione per il calcio, scomparso 15 anni fa ma ancora nel cuore di tutta la cittadinanza.

Presente infatti Massimo Coda, attaccante della Sampdoria e tra i bomber più prolifici della Serie B, a seguire il figlio Saverio militante nella leva blucerchiata.

