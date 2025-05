Cremonese verso Pisa con tre giocatori e mister Stroppa squalificati

Sei i giocatori squalificati dal giudice sportivo al termine della 38a giornata della Serie B, tutti per un turno. Si tratta di Benedetti (Sampdoria), Blin (Palermo), Meister (Pisa) e di ben tre giocatori della Cremonese – Bianchetti, Johnsen e Nasti – reduci dalla partita con lo Spezia, vinta dai grigiorosa, nel corso della quale Bianchetti è stato espulso e Johsen e Nasti sono stati ammoniti da diffidati. Non solo, per la Cremonese anche la squalifica del tecnico Giovanni Stroppa, squalificato per “ammonizione (prima sanzione); per avere inoltre, al 14° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara”, leggiamo nel comunicato del giudice sportivo. Le squalifiche saranno scontate il 13 maggio, nell’imminente turno di recupero della 34ma giornata, rinviata per la scomparsa di Papa Franesco. La Cremonese, quarta a -2 dallo Spezia, andrà dunque a Pisa priva di tre giocatori e senza Stroppa in panchina.

