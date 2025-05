Esce dal carcere e torna a picchiare e insultare la madre ultranovantenne: arrestato

Genova. Il reparto di polizia giudiziaria della polizia locale ha arrestato su ordinanza di custodia cautelare della gip Carla Pastorini un genovese di 64 anni per maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’anziana madre.

L’uomo, con precedenti penali per reati analoghi era già stato condannato nel 2022 a oltre tre anni di reclusione. Una volta scontata la pena è tornato a vivere nello stesso condominio dell’anziana e da quasi un anno dall’estate del 2024 avrebbe ripreso a picchiare e insultare l’anziana pretendendo del denaro. Gli accertamenti sono partiti da una segnalazione dei servizi sociali che avevano preso in carico l’anziana e le intercettazioni ambientali autorizzate, svolte nell’aprile 2025, hanno documentato almeno 20 episodi di violenza fisica e morale in soli quattro giorni: insulti, minacce, percosse con mani e oggetti, inclusi un bastone e un manico di scopa. L’anziana non aveva mai avuto la forza di denunciare il figlio.

» leggi tutto su www.genova24.it