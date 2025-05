Gravi due motociclisti coinvolti in due distinti incidenti stradali a Sestri Levante e a Chiavari: portati in elicottero al San Martino

Genova. Due gravi incidenti questo pomeriggio nel levante della provincia di Genova che hanno visto protagonisti altrettanti motociclisti.

Il primo è avvenuto a metà pomeriggio a Sestri Levante, in via per Santa Vittoria, vicino al casello. Il motociclista, circa 40 anni, ha perso il controllo del mezzo e si sarebbe scontrato contro due auto. Sul posto sono intervenuti l’ automedica Tango 1, l’unità infermieristica India, due ambulanze della Croce Rossa di Riva Trigoso, la polizia municipale e i vigili del fuoco con l’elicottero Drago. Il motociclista, rianimato, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sono molto gravi.

