Ipotesi play off: la terza trova una tra Catanzaro e Palermo, alla quarta Juve Stabia o Cesena

Il terzo posto è una questione tra Spezia e Cremonese, il quinto tra Juve Stabia e Catanzaro che tuttavia deve difendere il sesto posto dal Palermo. A loro volta i siciliani potrebbero ancora essere scavalcati al settimo posto dal Cesena, che deve in ogni caso ancora guadagnare matematicamente l’ottava piazza. Il Bari ha infatti ancora una chance di rimpiazzare il Cesena come ultima partecipante ai play off.

A meno di colpi di scena clamorosi all’ultima giornata, sempre possibili in serie B, si va tuttavia delineando un quadro degli spareggi che vedrebbe incontrarsi subito Catanzaro e Palermo in partita secca: la vincente se la vedrebbe con lo Spezia in semifinale. Dall’altra parte del tabellone la Juve Stabia dovrebbe giocare il preliminare in casa contro il Cesena, con vista sulla Cremonese al turno successivo. Incastro quindi che, sulla carta, offre il percorso più agevole alla quarta classificata.

