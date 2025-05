Levanto: barca finisce negli scogli a Punta Mesco, intervento dei Vigili del fuoco

Dall’ufficio relazioni pubbliche dei Vigili del fuoco della Spezia

Nel primo pomeriggio odierno, il Comando dei Vigili del Fuoco di La Spezia è stato allertato per un incidente avvenuto in mare, all’altezza di Punta Mesco un’imbarcazione è andata ad urtare gli scogli sotto costa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Porto e della Centrale utilizzando la motobarca (VF_R04) ed il Gommone (BWA 850) assieme alla Capitaneria di Porto di La Spezia.

La Barca incidentale è stata messa in sicurezza ed immobilizzata nel punto in cui è stata trovata. Il conducente dell’imbarcazione è stato portato via per effettuare controlli sanitari.

