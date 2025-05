Lunedì 12 maggio sciopero dei precari dell’Università: assemblea in via Balbi

“In continuità con le politiche guerrafondaie e di attacco al settore pubblico, il Governo Meloni mette nel mirino il sistema di Ricerca Pubblica e attacca pesantemente Università ed Enti Pubblici di Ricerca – scrive il sindacato Usb in una nota – L’attacco che il Governo Meloni sta portando a tutto il sistema della Ricerca Pubblica si sta concretizzando attraverso 3 azioni principali. Un definanziamento del sistema, correlato alla fine dei fondi del PNRR. Definanziamento che è già scritto nel piano strutturale di bilancio di medio termine e che sarà ancora più drammatico nella prossima legge di bilancio, il licenziamento di tutti i tempi determinato universitari, circa 25 mila, e di buona parte degli assegni di ricerca e la progressiva chiusura di progetti non utilizzabili per la militarizzazione imposta dall’Europa.

USB, dopo lo sciopero del 4 aprile scorso, proclama uno sciopero di tutti i lavoratori e le lavoratrici precarie di Università e Enti di Ricerca per il 12 maggio, nell’ambito della giornata di mobilitazione lanciata dalle Assemblee Precarie delle Università per il mantenimento in servizio del personale precario a tempo determinato, assegno di ricerca e altre forme contrattuali atipiche nelle Università ed Enti di Ricerca di cui all’articolo 1 del DLGS 218/2016, la stabilizzazione del personale precario degli Enti Pubblici di Ricerca a seguito dell’applicazione del comma 2 bis dell’articolo 20 del DLGS 75/2017, la stabilizzazione del personale tecnico ed amministrativo delle Università e del personale precario con Assegno di Ricerca e Ricercatori a tempo determinato nei ruoli delle Università nel profilo di tecnologo. Il sindacato chiede inoltre un “piano straordinario di stabilizzazione ed assunzionale per complessivi 2 miliardi di euro, derivati da conseguente diminuzione delle spese militari, la costituzione di un nuovo comparto di contrattazione per Ricerca, Università ed AFAM e l’investimento di 1 miliardi di euro per salari ‘europei’. Nella piattaforma anche l’investimento di 10 miliardi di euro per il rilancio dell’università, attraverso il taglio delle tasse universitari ed una nuova politica per gli studenti.

USB a Genova sarà all’appuntamento indetto dall’assemblea precaria alle ore 10.00 in via Balbi aula M