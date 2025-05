Opere degli artisti e degli alunni fianco a fianco per la mostra promossa dall’Ucai in occasione del 50° della consacrazione della cattedrale

L’aggettivo “speciale” qualifica la collettiva promossa dall’Ucai d’intesa con il Comitato per le celebrazioni del 50° di consacrazione della Cattedrale di Cristo Re, visitabile sino al 31 maggio p.v. presso il Circolo Culturale “A. Del Santo” (via Don Minzoni, 62). Infatti, tele, sculture e grafiche dedicate alla nostra cattedrale, realizzate da Guido Barbagli, Pino Busanelli, Umberta Forti, Enrico Imberciadori, Marisa Marino, Sergio Maucci, Fabrizio Mismas, Pier Luigi Morelli, Graziella Mori Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi e Rosa Maria Santarelli sono associate a innumerevoli elaborati (disegni, pastelli, ecc.), che hanno condiviso il bando, articolato in tre sezioni, indetto tra gli eventi dell’importante anniversario e rivolto ad alunni e studenti delle scuole spezzine. In gran numero hanno riflettuto e omaggiato la Cattedrale di Cristo Re e giovani e giovanissimi “artisti” – certamente seguiti dai loro docenti – hanno mosso la loro fresca e gioiosa spinta creativa, rivelando con estro e fantasia un’indubbia ricerca formale e il desiderio di affermare con la loro identità il senso di appartenenza alla città. In particolare alla modernissima cattedrale della Spezia, progettata dal celebre architetto Adalberto Libera.

