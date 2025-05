Pallanuoto M/ Il Bogliasco supera il Lavagna (11-14); è la salvezza

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

Serviva solo la vittoria. E vittoria è stata. Con salvezza annessa. Nell’ultimo turno della regular season di Serie A2, l’AGN Energia Bogliasco 1951 espugna la vasca del Lavagna ’90, garantendosi la permanenza in categoria senza dover passare attraverso la tagliola dei playout. In un catino infuocato con un clima bellissimo sugli spalti, i ragazzi di Gimmi Guidaldi hanno fatto ciò che non gli era mai riuscito in stagione: ottenere tre punti in trasferta. Tre punti oltretutto decisivi, poiché, come detto, garantiscono l’aggancio al nono posto in classifica che significa salvezza immediata, scavalcando proprio i tigullini rivali di giornata.

