Pari opportunità e contrasto alla violenza di genere: alla Liguria 2,3 milioni, ecco me saranno suddivisi

Genova. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Pari opportunità, ha approvato la programmazione delle risorse assegnate nel 2024 alla Liguria per il contrasto alla violenza di genere, per un impegno complessivo di più di 2 milioni e 350 mila euro.

Nel dettaglio, la Regione ha destinato 1 milione e 180 mila euro per il potenziamento di Case Rifugio, Centri Antiviolenza (CAV) e Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV). 460 mila euro saranno utilizzati per finanziare gli interventi previsti dai piani e dalle strategie nazionali per la promozione delle pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere, tra cui attività di prevenzione, informazione, assistenza e reinserimento socio-lavorativo delle vittime. I restanti 710mila euro potranno essere impiegati per la realizzazione di nuovi CAV e Case Rifugio.

