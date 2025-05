Partono al pomeriggio da Monterosso ma non riescono a proseguire il sentiero: turiste recuperate e accompagnate al treno

Erano partite nel pomeriggio da Monterosso e con tutta calma, attraverso la rete sentieri stica, pensavano di riuscire a raggiungere la vicina Vernazza. Purtroppo però per tre turiste americane, tra i 60 e i 70 anni, i piani sono saltati e sono state recuperate poco prima delle 23 dal Soccorso alpino.

Stando a quanto appreso le tre donne erano partite da Monterosso, verso le 15, ma lungo il sentiero hanno avvertito eccessiva stanchezza e crampi. Per questo motivo, dopo aver provato invano a proseguire da sole, dopo il tramonto hanno allertato il 112 che ha ingaggiato il Soccorso alpino speleologico della Liguria. I tecnici hanno raggiunto le tre donne che erano in buone condizioni di salute e le hanno accompagnate fino a Vernazza. Qui sono salite su un treno per La Spezia dove sono alloggiate.

