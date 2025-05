Pietra Ligure, terminata la gara Open della tappa di Uci Mtb World Cup Enduro

Pietra Ligure. Si è svolta la prima delle due giornate della tappa di Uci Mtb world cup Enduro. Oggi i riders sono partiti dal Bric Merizzo, con l’adrenalinico Isallo Extasy, uno dei sentieri più lunghi e variegati della zona. Dopo la risalita al Giogo di Giustenice, i rider hanno affrontaro Hiroshima Mon Amour e il tecnico Dolcenera, concludendo la giornata con 1.600 metri di dislivello positivo e circa 40 km complessivi.

Domani, invece, sarà ancora più impegnativa: si parte dal Monte Grosso con la speciale SpillPietra, si risale per quasi 1000 metri fino alla speciale Fedeli alla Linea, per poi proseguire su Gabry e chiudere in bellezza con Armuin, nella zona di Ranzi. Il secondo giorno prevede 1.800 metri di dislivello per un totale di 43 km.

