Savona. “Quanto accaduto nel parcheggio sotterraneo della Città del Mare in Corso Vittorio Veneto, dove una ragazza è stata aggredita da due persone ancora non identificate, sottolinea quanto la città di Savona sia indietro in tema di sicurezza”

Lo ha affermato Luciano Stazi, segretario cittadino di Forza Italia Savona secondo cui, però, l’episodio è “solo uno dei tasselli del puzzle dell’inadeguatezza della giunta comunale”

» leggi tutto su www.ivg.it