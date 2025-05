Da Francesco Angiolani, capogruppo consigliare in Rapallo

Il 12 marzo scorso, l’amministrazione comunale diffondeva con enfasi un comunicato stampa annunciando lo stanziamento di 75 mila euro per la riqualificazione della pavimentazione della piazza. In quella sede, si prometteva l’avvio dei lavori entro 30 giorni e la loro conclusione in ulteriori 30 giorni.

