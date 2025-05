Da Andrea Carannante, consigliere comunale capogruppo “Unione Popolare Libera Rapallo”

Apprendiamo con sdegno che, a lavori appena iniziati, è già stata approvata una variante in corso d’opera da 55.000 euro per il progetto dell’asilo nido di Via Casale. Una spesa aggiuntiva che si somma a una lunga lista di costi nascosti che smentiscono clamorosamente le promesse iniziali dell’amministrazione.

