Recco: homeschooling, primo bilancio e un grazie alla dirigente Anna Mussi

Da “La Dimora Delle Farfalle”

Arrivati alla fine di questo anno scolastico, possiamo tirare le somme…non è stato semplice; a noi sono arrivati bambini da “ricostruire” provenienti da varie esperienze, chi da altre realtà di scuole parentali dove non è stato dato lo spazio necessario alla didattica, all’organizzazione, per noi elementi fondamentali, ma soprattutto dove l’ideologia di partenza si perdeva nella pratica fino a rasentare pensieri “estremisti” oppure da scuole ministeriali dove alcuni insegnanti non hanno saputo riconoscere, comprendere e accogliere l’individuo che avevano di fronte.

