Rete spezzina pace e disarmo lunedì in Piazza Mentana: “Un flash mob per Gaza, il popolo palestinese e la sua terra”

La Rete spezzina pace e disarmo invita la cittadinanza al 143° presidio “Se vogliamo la Pace prepariamo la Pace”, organizzato per lunedì 12 maggio 2025 alle 18.00 in Piazza Mentana alla Spezia; in particolare, il presidio proporrà il flash mob “Abbia fine la strage. Ora!”. Questo il comunicato della Rete spezzina pace e disarmo: “Di nuovo in piazza con un flash mob per Gaza, per il popolo palestinese e la sua Terra. In questi stessi giorni, precisamente il 9 maggio, giornata dell’Europa, è stato lanciato da alcuni intellettuali l’appello #UltimoGiornoDiGaza, per denunciare accanto alla gravissima responsabilità del Governo Netanyahu quella dei Governi europei ed occidentali. ‘Perché il tempo sta finendo, per questa terra nostra. Questa terra del Mediterraneo, il mare che ci unisce. [……] Senza il mondo Gaza muore. Ed è altrettanto vero che senza Gaza siamo noi a morire. Noi italiani, europei, noi esseri umani.’ Negli ultimi 2 mesi il governo israeliano ha scientemente impedito che nella striscia di Gaza entrassero aiuti umanitari: le condizioni della popolazione civile sono ormai insostenibili. Mancano acqua, cibo, medicine, le case sono abbattute, allo stesso modo gli ospedali, le comunicazioni interrotte. Oltre 50 mila morti, 18 mila bambini, almeno 10 mila sotto le macerie mentre i sopravvissuti rimangono privi di qualsiasi protezione ed aiuto. Tutto ciò interroga l’Europa, interroga le responsabilità, in questo senso, della comunità internazionale. Di chi ha taciuto e continua a tacere, di chi sceglie di distogliere lo sguardo. Per questo è importante prendere parola. Parlare di Gaza e del popolo palestinese. E’ importante che siamo in tanti a farlo. Perché sentano la nostra voce. Importante chiedere che le istituzioni UE rompano questo colpevole silenzio. Perché la strage, perché il genocidio abbiano fine. Ora. Insieme in piazza per dirlo”.

